Обвиняемый в коррупции экс-замглавы Подмосковья Бронштейн ушёл на СВО

Как стало известно ТАСС, экс-замминистра образования, а в прошлом — первый зампред правительства региона, полностью признал свою вину в получении особо крупной взятки. Но вместо того, чтобы дожидаться вердикта, Бронштейн раскаялся и попросил дать ему возможность «искупить вину кровью».
Вместе с Бронштейном на передовую отправились ещё трое фигурантов громкого дела: Михаил Мясников, Александр Худов и Сергей Дворянчиков. Последний, кстати, ушёл на СВО ещё на стадии следствия, когда материалы только собирали. А его подельники подписали контракты уже после того, как дело поступило в суд.
Бронштейну инкриминировали получение взятки в особо крупном размере — 25 миллионов рублей от гендиректора торгового дома «Просвещение-регион» (через посредника) и легализацию преступных доходов. «Благодарность» от бизнесмена последовала за победу в тендерах на закупку интерактивных панелей на сумму почти 742 миллиона рублей из областного бюджета.
Ранее Life.ru писал, что по такой же схеме последовали фигуранты громкого дела челябинской «Макфы» — начальник службы закупа зерна Иван Тофан и директор по закупкам Владлен Паршин, обвиняемые во взяточничестве на сумму свыше 16 миллионов рублей. Оба подписали контракты с Минобороны и отправились в зону боевых действий.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.