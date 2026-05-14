PTI: на севере Индии из-за сильной бури и проливных дождей погибли 56 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 56 человек погибли в результате сильной бури и проливных дождей, обрушившихся на несколько округов северного индийского штата Уттар-Прадеш. Об этом сообщило агентство PTI cо ссылкой на данные местных властей.