PTI: на севере Индии из-за сильной бури и проливных дождей погибли 56 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 56 человек погибли в результате сильной бури и проливных дождей, обрушившихся на несколько округов северного индийского штата Уттар-Прадеш. Об этом сообщило агентство PTI cо ссылкой на данные местных властей.
Большинство жертв оказались под завалами из-за обрушения стен и навесов. Несколько человек погибли из-за ударов молний и поваленных деревьев.
Власти штата поручили должностным лицам различных ведомств посетить пострадавшие районы и оказать всю возможную помощь жертвам стихии и их семьям. Чиновников обязали сохранять повышенную готовность и провести оценку нанесенного ущерба.