Российские силы ПВО уничтожили за ночь 36 дронов ВСУ над регионами страны

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 14 мая 36 дронов ВСУ над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Между тем, сутками ранее российские силы ПВО уничтожили ночью 13 мая над российскими регионами 286 украинских беспилотников.
Накануне Министерство обороны России опубликовало видеозаписи, демонстрирующие успешное применение FPV-дронов российскими операторами Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» для поражения воздушных целей в зоне боевых действий.
До этого, несмотря на то, что после объявленного Москвой перемирия с 8 по 10 мая идею прекращения огня поддержал и озвучил Дональд Трамп, Киев продолжал запускать дроны по российский территории.
Также в российском оборонном ведомстве отметили, что за неделю с 4 по 10 мая силами ПВО за неделю над Россией уничтожено 3566 украинских БПЛА.