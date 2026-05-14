За ночь над 12 регионами РФ сбили 36 украинских БПЛА

Дроны пытались прорваться через воздушное пространство Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областей, а также Московского региона и Республики Крым. Большинство целей были сбиты на подлёте, и обломки, к счастью, не причинили серьёзного ущерба.
Но не обошлось без происшествий на земле. Ранее Life.ru писал, что в подмосковной Истре осколки одного из сбитых беспилотников рухнули прямо на дачный посёлок. В результате падения загорелся частный дом. Пожарные оперативно прибыли на место и потушили пламя. К счастью, никто из жителей не пострадал.
