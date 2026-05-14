Более 50 человек погибли из-за бури и дождей на севере Инди

Большинство погибших оказались под завалами из-за обрушения стен и навесов. Несколько человек погибли от ударов молний и падения деревьев. Власти штата поручили чиновникам посетить пострадавшие районы и оказать помощь жертвам и их семьям. Должностных лиц обязали сохранять повышенную готовность и провести оценку нанесённого ущерба.