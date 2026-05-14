Двое мужчин украли церковный ящик для пожертвований в Подмосковье

Двое мужчин в возрасте 18 и 19 лет украли церковный ящик для пожертвований в подмосковной деревне Петровское. Об этом инциденте в четверг, 14 мая, сообщили в ГУ МВД России по региону.
Злоумышленники подъехали к автозаправке, после чего один из них зашел в торговый зал, забрал ящик для сбора пожертвований и погрузил его в машину. Затем преступники поспешили скрыться.
— В результате полицейские установили и по местам проживания задержали подозреваемых в совершении противоправного деяния. Похищенный ящик был обнаружен недалеко от места совершения преступления, а денежные средства, которые находились внутри, задержанные потратили на личные нужды, — уточнили в пресс-службе.
По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД России «Раменское» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (открытое хищение чужого имущества).
Зимой в столице произошел похожий случай. Две женщины незаметно украли один миллион рублей у 47-летнего мужчины. Москвич, снявший деньги в банкомате, обнаружил пропажу лишь на работе.