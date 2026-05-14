Обвиняемый во взятке экс-зампред правительства Подмосковья ушел на СВО

По данным правоохранительных органов, господа Бронштейн и Лубский получили 25 млн руб. от главы ООО «Торговый дом ““Просвещение-Регион””. За это с компанией заключили договоры на поставку интерактивных панелей в образовательные организации Подмосковья. Следствие считает, что Илья Бронштейн легализовал полученные деньги, построив дом в подмосковной деревне Голиково. Красногорский горсуд рассматривает его дело с февраля 2026 года. В мае троим фигурантам дела дали до восьми лет колонии.