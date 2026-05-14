Жителя Челябинской области осудили на 22 года за подготовку теракта в Москве

Второй Западный окружной военный суд приговорил 53-летнего уроженца Челябинской области Эдуарда Воронова к 22 годам и 2 месяцам колонии особого режима за подготовку теракта в Москве. Мужчину признали виновным в госизмене, участии в террористическом сообществе и незаконном хранении взрывчатки.
Подсудимый негативно относился к проведению спецоперации на Украине и хотел помочь иностранному государству действовать против безопасности РФ. В феврале 2025 года через Telegram он заполнил анкету для вступления в легион «Свобода России» (признан террористическим и запрещён в РФ), связался с представителем организации, находившимся за пределами России, и согласился совершить теракт в Москве.
В марте 2025 года мужчина прибыл из Челябинска в столицу, забрал из тайников компоненты взрывного устройства и получил инструкции. Он провел разведку здания, где расположены центр госуслуг и главное управление по вопросам миграции МВД. Довести задуманное до конца не успел — его задержали сотрудники правоохранительных органов.
Суд также назначил ему штраф в 600 тыс. рублей и ограничение свободы на два года после отбытия основного наказания.
