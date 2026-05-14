Ростовская АЭС работает в штатном режиме после ночной атаки ВСУ

Ростовская АЭС в Волгодонске продолжает работать в штатном режиме после ночной атаки на город. Об этом сообщили в пресс-службе станции.

Источник: Life.ru

«Ростовская АЭС работает в штатном режиме. Энергоблоки номер 2, 3 и 4 — в сети на мощности в соответствии с графиком диспетчерской нагрузки. Энергоблок номер 1 находится в планово-предупредительном ремонте», — информирует пресс-служба.

На станции также уточнили, что радиационный фон на территории АЭС и в районе её расположения не превышает естественных значений.

Ранее Life.ru рассказывал, что системы противовоздушной обороны отразили атаку украинских БПЛА в Ростовской области, сбив 20 воздушных целей в городах Каменск-Шахтинский и Новошахтинск и ещё в 4 районах области. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил, что ночью была отражена атака на Волгодонск. Данных о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.

