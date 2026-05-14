Хинштейн сообщил о 84 сбитых дронах и пострадавших в Курской области


За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины атаковали территорию Курской области, применив 84 беспилотных летательных аппарата различных типов. Как сообщил губернатор региона Александр Хинштейн, украинские военные 67 раз вели артиллерийский огонь по отселенным районам.

Источник: РИА "Новости"

«Всего в период с 09:00 13 мая до 09:00 14 мая сбито 84 вражеских беспилотников различного типа. 67 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 10 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств», — написал он в «Максе».

По информации главы региона, в результате атак вблизи поселка Зеленино Рыльского района пострадал мирный житель. В селе Макеево повреждена кабина бензовоза. В деревне Рыжевка зафиксированы повреждения крыши домовладения, дворовых построек, а также фасада и окон дома. В Рыльске из-за падения обломков повреждено остекление балкона в многоквартирном доме.

Кроме того, вблизи села Новый Мир Льговского района поврежден автомобиль, а в поселке Селекционный произошло возгорание металлического ангара. Как уточнил губернатор, погибших в результате атак ВСУ за прошедшие сутки нет.

Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше