Хинштейн сообщил о 84 сбитых дронах и пострадавших в Курской области

«Всего в период с 09:00 13 мая до 09:00 14 мая сбито 84 вражеских беспилотников различного типа. 67 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 10 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств», — написал он в «Максе».
По информации главы региона, в результате атак вблизи поселка Зеленино Рыльского района пострадал мирный житель. В селе Макеево повреждена кабина бензовоза. В деревне Рыжевка зафиксированы повреждения крыши домовладения, дворовых построек, а также фасада и окон дома. В Рыльске из-за падения обломков повреждено остекление балкона в многоквартирном доме.
Кроме того, вблизи села Новый Мир Льговского района поврежден автомобиль, а в поселке Селекционный произошло возгорание металлического ангара. Как уточнил губернатор, погибших в результате атак ВСУ за прошедшие сутки нет.