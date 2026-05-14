Следствие попросило заочно арестовать экс-замглавы Минприроды Буцаева

В них указано, что в суд поступило ходатайство об избрании Буцаеву меры пресечения в виде заключения под стражу. В пресс-службе суда агентству подтвердили, что речь идет именно о бывшем замглавы Минприроды.
Ему, сообщается в материалах, вменяют мошенничество в особо крупном размере, ему грозит в России до 10 лет лишения свободы.
Ранее Буцаева объявили в розыск по уголовной статье, о чем свидетельствуют данные базы МВД.
Премьер-министр России Михаил Мишустин 22 апреля подписал распоряжение об освобождении Буцаева от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ по его просьбе. Буцаева назначили замглавы Минприроды в марте 2025 года, до этого он занимал должность гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО).
По информации «Коммерсанта», Буцаев, предположительно, обвиняется в многомиллионных хищениях бюджетных средств, которые выделялись РЭО на мусорную реформу.