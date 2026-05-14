ВСУ атаковали Энергодар дронами

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая — РИА Новости. Украинские войска атакуют город-спутник Запорожской АЭС Энергодар дронами, один из них упал и сдетонировал в районе одного из перекрестков, сообщил РИА Новости глава города Максим Пухов.

Источник: © РИА Новости

ВСУ возобновили атаки на город 12 мая, под ударом вражеских дронов многоквартирные дома и автозаправки, сообщал ранее Пухов.

«Ситуация неспокойная, напряженная, продолжается налет дронов. Сегодня был дважды атакован КПП на въезде в город, а прямо сейчас дрон потерял управление, упал и сдетонировал в районе одного из перекрестков города», — сказал РИА Новости Пухов.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
