ВСУ атаковали Энергодар дронами

ВСУ возобновили атаки на город 12 мая, под ударом вражеских дронов многоквартирные дома и автозаправки, сообщал ранее Пухов.
«Ситуация неспокойная, напряженная, продолжается налет дронов. Сегодня был дважды атакован КПП на въезде в город, а прямо сейчас дрон потерял управление, упал и сдетонировал в районе одного из перекрестков города», — сказал РИА Новости Пухов.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.