В Кузбассе грузовик протаранил электропоезд, есть пострадавшие

В Кемеровской области столкнулись грузовой автомобиль и электропоезд. Авария произошла сегодня около 15:00 по местному времени на регулируемом переезде перегона Бочаты — Артышта-1 Западно-Сибирской железной дороги, сообщает региональная транспортная прокуратура.
По данным пресс-службы железной дороги, водитель грузовика выехал на пути на запрещающий сигнал светофора прямо перед приближающимся составом. Машинист применил экстренное торможение, но остановить поезд до столкновения не удалось. От удара первый вагон следовавшего без пассажиров электропоезда сошел с рельсов.
Как уточняет ТАСС со ссылкой на экстренные службы, в медицинское учреждение госпитализировали пострадавших при ДТП водителя грузового автомобиля и помощника машиниста.
На месте происшествия работают экстренные службы, к переезду направлены восстановительные поезда для ликвидации последствий аварии. Движение на участке временно приостановлено из-за перекрытия путей опрокинувшимся грузовиком.
Беловская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.