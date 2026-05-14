В Кузбассе грузовик протаранил электропоезд, есть пострадавшие

По данным пресс-службы железной дороги, водитель грузовика выехал на пути на запрещающий сигнал светофора прямо перед приближающимся составом. Машинист применил экстренное торможение, но остановить поезд до столкновения не удалось. От удара первый вагон следовавшего без пассажиров электропоезда сошел с рельсов.