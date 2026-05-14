В Петербурге нашли центр с шестью тысячами сим-карт для мошенников

В Петербурге силовики ликвидировали технический центр, который обслуживал телефонных мошенников. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В рамках расследования дела о работающих на Украину аферистах оперативники задержали администратора и провели обыск в квартире на Красносельском шоссе. В одной из комнат были обнаружены 21 сим-бокс и более 6 тысяч сим-карт различных мобильных операторов.
Задержанный пособник аферистов стал фигурантом уголовного дела сразу по нескольким статьям УК РФ, включая организацию деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации или авторизации пользователя сети «Интернет», а также незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика.
Как уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленник ежедневно регистрировал около ста аккаунтов в соцсетях и мессенджерах для своих сообщников, получая за каждый из них вознаграждение в криптовалюте.