Путешественник Саша Конь погиб при ударе дрона ВСУ в Брянской области

13 мая украинский беспилотник нанес удар по селу Старая Погощь в Суземском районе Брянской области. В результате атаки дрона-камикадзе погиб приехавший из Ставропольского края гражданский, сообщил губернатор региона.
Как уточняет «База», жертвой атаки стал 37-летний путешественник Алексей, известный под псевдонимом Саша Конь. Свое прозвище он получил из-за амбициозной цели — добраться до Латинской Америки пешком, вручную передвигая за собой дом на колесах. Стартовой точкой его маршрута стала Рязанская область, где путешественнику собрали фургон в одном из автосервисов.
Накануне трагедии мужчина достиг Брянской области. Местные жители активно делились в соцсетях фотографиями и видео со встреч с путешественником.