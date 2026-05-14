Путешественник Саша Конь погиб при ударе дрона ВСУ в Брянской области

Губернатор Брянской области сообщил о гибели приезжего из Ставропольского края после удара украинского БПЛА по селу Старая Погощь. Погибшим оказался путешественник Саша Конь, который планировал добраться до Латинской Америки.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

13 мая украинский беспилотник нанес удар по селу Старая Погощь в Суземском районе Брянской области. В результате атаки дрона-камикадзе погиб приехавший из Ставропольского края гражданский, сообщил губернатор региона.

Как уточняет «База», жертвой атаки стал 37-летний путешественник Алексей, известный под псевдонимом Саша Конь. Свое прозвище он получил из-за амбициозной цели — добраться до Латинской Америки пешком, вручную передвигая за собой дом на колесах. Стартовой точкой его маршрута стала Рязанская область, где путешественнику собрали фургон в одном из автосервисов.

Накануне трагедии мужчина достиг Брянской области. Местные жители активно делились в соцсетях фотографиями и видео со встреч с путешественником.

