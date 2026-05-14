Два сотрудника Запорожской АЭС ранены при атаке беспилотников ВСУ

Два работника Запорожской АЭС получили ранения вследствие атаки беспилотников ВСУ на территорию, прилегающую к атомной станции. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
«В результате атаки беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины по прилегающей к Запорожской АЭС территории, в 100 метрах от периметра станции, были ранены два сотрудника, которые передвигались на автомобиле в рамках выполнения своих служебных обязанностей», — указано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале станции.
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.