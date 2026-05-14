Экс-замглавы Минприроды заочно арестовали из-за двух эпизодов мошенничества

Бывшего заместителя министра природных ресурсов и экологии Дениса Буцаева заочно обвиняют в двух эпизодах мошенничества. Фигуранта объявили в международный розыск, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы.
Как следует из материалов дела, фигурант объявлен в международный розыск по обвинению в двух эпизодах мошенничества, связанных с хищением средств «Российского экологического оператора» в особо крупном размере. Суд вынес решение о его заочном аресте.
22 апреля премьер-министр Михаил Мишустин освободил Буцаева от должности замглавы Минприроды РФ по собственному желанию. На этот пост он перешел в марте прошлого года, а до этого возглавлял «Российский экологический оператор».