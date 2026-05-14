Беспилотник ВСУ взорвался на спортплощадке в Курской области

В небе над Рыльском Курской области силы ПВО сбили беспилотник Вооруженных сил Украины. Аппарат рухнул прямо на территорию спортивной площадки, после чего прогремел взрыв, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Глава области отметил, что дети, игравшие на площадке, успели среагировать и спрятаться. «За медицинской помощью никто не обращался», — добавил он.
На месте падения беспилотника работают оперативные службы.
Ранее губернатор Курской области сообщал, что в период с 09:00 13 мая до 09:00 14 мая было сбито 84 украинских беспилотника различного типа.