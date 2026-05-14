Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспилотник ВСУ взорвался на спортплощадке в Курской области

В Курской области сбили очередной украинский беспилотник, который рухнул на спортплощадку в Рыльске. Глава региона отметил, что дети, находившиеся на площадке, успели убежать и укрыться. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Александр Полегенько/ТАСС

В небе над Рыльском Курской области силы ПВО сбили беспилотник Вооруженных сил Украины. Аппарат рухнул прямо на территорию спортивной площадки, после чего прогремел взрыв, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Глава области отметил, что дети, игравшие на площадке, успели среагировать и спрятаться. «За медицинской помощью никто не обращался», — добавил он.

На месте падения беспилотника работают оперативные службы.

Ранее губернатор Курской области сообщал, что в период с 09:00 13 мая до 09:00 14 мая было сбито 84 украинских беспилотника различного типа.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше