Сенатор Салпагаров заключил мировое соглашение по антикоррупционному иску ГП

Антикоррупционный иск подан к Салпагарову и еще 31 ответчику, передает корреспондент «РИА Новости». Заседание проходит в закрытом режиме. В иске Генпрокуратура просила конфисковать инвестиционно-строительную компанию «Кубанское» и земли Тебердинского национального парка в Карачаево-Черкесии. По данным ведомства, в начале 2000-х годов ответчики незаконно купили земли нацпарка по цене, которая была ниже рыночной примерно в сто раз, а после использовали эти земли для строительства гостиниц. Заседание проходит в закрытом режиме по ходатайству адвокатов ответчиков.