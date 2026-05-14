Сенатор Салпагаров заключил мировое соглашение по антикоррупционному иску ГП

Никулинский суд Москвы прекратил производство по иску Генпрокуратуры России об обращении в доход государства имущества сенатора Ахмата Салпагарова. Об этом сообщил «Интерфаксу» участник процесса. По его словам, господин Салпагаров заключил мировое соглашение.

Антикоррупционный иск подан к Салпагарову и еще 31 ответчику, передает корреспондент «РИА Новости». Заседание проходит в закрытом режиме. В иске Генпрокуратура просила конфисковать инвестиционно-строительную компанию «Кубанское» и земли Тебердинского национального парка в Карачаево-Черкесии. По данным ведомства, в начале 2000-х годов ответчики незаконно купили земли нацпарка по цене, которая была ниже рыночной примерно в сто раз, а после использовали эти земли для строительства гостиниц. Заседание проходит в закрытом режиме по ходатайству адвокатов ответчиков.

Ахмат Салпагаров представляет Карачаево-Черкесскую Республику в Совете Федерации с 2015 года. В сентябре 2019 года был переизбран на эту должность. С 2003 по 2009 год работал директором и учредителем ИСК «Кубанское».

Подробнее — в материале «Ъ» «Заповедник пригодился под отель».