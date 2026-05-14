Четырем волгоградкам пришлось выпрыгнуть из движущегося такси из-за задымления

Четыре пассажирки такси в Волгограде оказались вынуждены покинуть движущийся автомобиль. По словам одной из девушек, в салоне возникло задымление, которое сопровождалось запахом гари.
Таксист во время поездки резко затормозил. После этого из водительского сиденья начал подниматься дым. Пассажирки попросили мужчину остановиться, однако тот их проигнорировал. Позже девушки решили выпрыгнуть из автомобиля — они получили ушибы и царапины.
— Это был просто животный страх. Мы падали на асфальт прямо с движущейся машины. Мы все ударились головой, у нас многочисленные ссадины и ушибы. А водитель продолжил ехать и отменил заказ, — передает одна из девушек «Блокнот Волгоград».
Водитель такси в Воронеже проломил пассажирке голову саперной лопатой во время драки, которая началась из-за слишком долгого ожидания. Инцидент произошел ночью 1 марта, когда в микрорайоне Боровое компания из четырех выпивших горожан вызвала такси.