Суд заочно арестовал экс-замглавы Минприроды Буцаева

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего замглавы Минприроды РФ Дениса Буцаева по делу об особо крупном мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: © РИА Новости

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Буцаеву меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», — решил суд.

Как стало известно из озвученных в суде данных, Буцаев объявлен в международный розыск по обвинению в двух эпизодах мошенничества в виде хищения денежных средств «Российского экологического оператора» (РЭО) в особо крупном размере.

Россию он покинул 18 апреля, сначала оказавшись в Белоруссии, а затем в Тбилиси, сообщалось в ходе процесса.

По словам адвоката фигуранта, Буцаев не скрывался, а временно выехал из России на праздники, о каких-либо следственных действиях его не уведомляли.

Ранее Буцаева объявили в розыск по уголовной статье, о чем свидетельствуют данные базы МВД.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 22 апреля подписал распоряжение об освобождении Буцаева от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ по его просьбе. Буцаева назначили замглавы Минприроды в марте 2025 года, до этого он занимал должность гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО).

