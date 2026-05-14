Суд заочно арестовал экс-замглавы Минприроды Буцаева

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Буцаеву меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», — решил суд.
Как стало известно из озвученных в суде данных, Буцаев объявлен в международный розыск по обвинению в двух эпизодах мошенничества в виде хищения денежных средств «Российского экологического оператора» (РЭО) в особо крупном размере.
Россию он покинул 18 апреля, сначала оказавшись в Белоруссии, а затем в Тбилиси, сообщалось в ходе процесса.
По словам адвоката фигуранта, Буцаев не скрывался, а временно выехал из России на праздники, о каких-либо следственных действиях его не уведомляли.
Ранее Буцаева объявили в розыск по уголовной статье, о чем свидетельствуют данные базы МВД.
Премьер-министр России Михаил Мишустин 22 апреля подписал распоряжение об освобождении Буцаева от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ по его просьбе. Буцаева назначили замглавы Минприроды в марте 2025 года, до этого он занимал должность гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО).