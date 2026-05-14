Пассажир упал на пути на «Третьяковской» Калужско-Рижской линии метро

Пассажир упал на пути на станции «Третьяковская» Калужско-Рижской линии метро Москвы. Движение в сторону «Китай-города» приостановлено. Об этом в четверг, 14 мая, сообщил Telegram-канал агентства городских новостей «Москва».
Самокат 1 апреля упал на пути на центральном участке Замоскворецкой линии метро. В связи с этим на ветке временно увеличили интервалы движения. Спустя 10 минут после произошедшего представители департамента транспорта сообщили, что движение вводится в график.
Ранее мужчина упал на рельсы на станции метро «Краснопресненская». Его подняли на платформу. Пассажир серьезно не пострадал.
До этого человек упал на пути на Серпуховско-Тимирязевской линии метро. В связи с этим были временно увеличены интервалы движения.