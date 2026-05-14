Трех человек госпитализировали после наезда на остановку на проспекте Мира

Трех человек госпитализировали после наезда автомобиля Infiniti на остановку на проспекте Мира в столице. Об этом в четверг, 14 мая, сообщило агентство городских новостей «Москва».
По информации Shot, все пострадавшие — женщины, которые стояли на тротуаре в момент аварии. Одна из них получила ушиб грудной клетки, двое отправились в больницу с переломами ног, уточнили в Telegram-канале.
В мае автобус насмерть сбил женщину на автобусной стоянке на Кусковской улице на востоке Москвы. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
Ранее такси и маршрутка столкнулись на Калужском шоссе в Новой Москве. В результате аварии пострадали семь человек, включая одного подростка.