Суд отправил под домашний арест продюсера Линды

Сам Фадеев прокомментировал произошедшее утром 13 мая. По словам продюсера, он сожалеет, что ситуация с певицей Линдой оказалась «в этой точке». «На протяжении 30 лет я пытался урегулировать этот вопрос мирно через ее представителей — Кувшинова, Черкасова (который сейчас в СИЗО), но результата это не дало», — объяснил он. Фадеев подчеркнул, что речь «не о публичной войне», а защите его авторских прав и той части смежных прав, которая ему принадлежит.