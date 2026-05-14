Суд отправил под домашний арест продюсера Линды

Продюсера певицы Линды отправили под домашний арест. Его обвиняют в подделке подписей на документах ради получения контроля над композициями Максима Фадеева. Сама артистка проходит по делу как свидетель.

Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест продюсера Михаила Кувшинова по делу о мошенничестве с авторскими правами на композиции Максима Фадеева, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Там уточнили, что мера пресечения будет действовать до 20 июня. Защита Кувшинова ранее просила избрать ему запрет определенных действий.

Материальный ущерб по уголовному делу составляет более 1 млн руб.. Возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

12 мая Кувшинова, певицу Линду и главу ООО «Профит» Дарью Шамову вызвали на допрос по этому делу. ТАСС писал, что поводом стал конфликт исполнительницы с ее бывшим продюсером Максимом Фадеевым из-за песен «Ворона», «Песни тибетских лам» и других композиций, которые она исполняла.

По версии журналистки Ксении Собчак, Линду подозревают в том, что вместе с Шамовой она подделала бумаги и переписала на себя права на треки Максима Фадеева. Источник РЕН ТВ сообщал, что следственные действия связаны с уголовным делом в отношении гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова, который находится в СИЗО по обвинению в крупном мошенничестве.

Сама Линда проходит по делу в статусе свидетеля. Она заявила, что в «недоумении» из-за обвинений. Кувшинов также отверг причастность к уголовному делу и назвал обвинения композитора в подделке подписей «абсурдными».

Сам Фадеев прокомментировал произошедшее утром 13 мая. По словам продюсера, он сожалеет, что ситуация с певицей Линдой оказалась «в этой точке». «На протяжении 30 лет я пытался урегулировать этот вопрос мирно через ее представителей — Кувшинова, Черкасова (который сейчас в СИЗО), но результата это не дало», — объяснил он. Фадеев подчеркнул, что речь «не о публичной войне», а защите его авторских прав и той части смежных прав, которая ему принадлежит.