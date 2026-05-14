Суд отправил под домашний арест продюсера Линды

Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест продюсера Михаила Кувшинова по делу о мошенничестве с авторскими правами на композиции Максима Фадеева, сообщили РБК в пресс-службе суда.
Там уточнили, что мера пресечения будет действовать до 20 июня. Защита Кувшинова ранее просила избрать ему запрет определенных действий.
Материальный ущерб по уголовному делу составляет более 1 млн руб.. Возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
12 мая Кувшинова, певицу Линду и главу ООО «Профит» Дарью Шамову вызвали на допрос по этому делу. ТАСС писал, что поводом стал конфликт исполнительницы с ее бывшим продюсером Максимом Фадеевым из-за песен «Ворона», «Песни тибетских лам» и других композиций, которые она исполняла.
По версии журналистки Ксении Собчак, Линду подозревают в том, что вместе с Шамовой она подделала бумаги и переписала на себя права на треки Максима Фадеева. Источник РЕН ТВ сообщал, что следственные действия связаны с уголовным делом в отношении гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова, который находится в СИЗО по обвинению в крупном мошенничестве.
Сама Линда проходит по делу в статусе свидетеля. Она заявила, что в «недоумении» из-за обвинений. Кувшинов также отверг причастность к уголовному делу и назвал обвинения композитора в подделке подписей «абсурдными».
Сам Фадеев прокомментировал произошедшее утром 13 мая. По словам продюсера, он сожалеет, что ситуация с певицей Линдой оказалась «в этой точке». «На протяжении 30 лет я пытался урегулировать этот вопрос мирно через ее представителей — Кувшинова, Черкасова (который сейчас в СИЗО), но результата это не дало», — объяснил он. Фадеев подчеркнул, что речь «не о публичной войне», а защите его авторских прав и той части смежных прав, которая ему принадлежит.