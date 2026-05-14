Сотрудник ЗАЭС находится в тяжелом состоянии после атаки беспилотников ВСУ

Два работника ЗАЭС прострадали в результате атаки дронов ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудник ЗАЭС находится в тяжелом состоянии после атаки Вооруженных сил Украины, еще один пострадавших получил ранение ног. Об этом сообщил директор Запорожской АЭС Юрий Черничук.

По его словам, беспилотники ВСУ на протяжении 40 минут кружили над машиной скорой помощи и не давали оказать помощь пострадавшим работникам ЗАЭС. Также он добавил, что беспилотник ВСУ преследовал автомобиль работников целенаправленно.

Черничук подчеркнул, что попросил инспекторов МАГАТЭ довести информацию об атаке ВСУ на работников станции до руководства агентства в Вене.

Ранее KP.RU писал, что Москва настаивает, чтобы мировое сообщество дало принципиальную оценку действиям украинских военных в районе Запорожской АЭС. Боевики ВСУ атаковали лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС с помощью беспилотника.

Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
