Сотрудник ЗАЭС находится в тяжелом состоянии после атаки беспилотников ВСУ

Сотрудник ЗАЭС находится в тяжелом состоянии после атаки Вооруженных сил Украины, еще один пострадавших получил ранение ног. Об этом сообщил директор Запорожской АЭС Юрий Черничук.
По его словам, беспилотники ВСУ на протяжении 40 минут кружили над машиной скорой помощи и не давали оказать помощь пострадавшим работникам ЗАЭС. Также он добавил, что беспилотник ВСУ преследовал автомобиль работников целенаправленно.
Черничук подчеркнул, что попросил инспекторов МАГАТЭ довести информацию об атаке ВСУ на работников станции до руководства агентства в Вене.
Ранее KP.RU писал, что Москва настаивает, чтобы мировое сообщество дало принципиальную оценку действиям украинских военных в районе Запорожской АЭС. Боевики ВСУ атаковали лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС с помощью беспилотника.