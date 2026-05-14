Дептранс опубликовал кадры наезда иномарки на остановку на проспекте Мира

Пресс-служба столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 14 мая, опубликовала кадры с места ДТП на проспекте Мира в Москве, где японская иномарка влетела в остановку и наехала на нескольких людей.
— Сегодня около 19:53 на проспекте Мира, в районе дома 48с6, произошло ДТП с участием автомобиля Инфинити с государственными номерами С789УН797 на остановке городского транспорта, — говорится в публикации.
По предварительной информации ведомства, водитель 2004 года рождения не справился с управлением автомобиля. В результате аварии есть пострадавшие, детей среди них нет.
— Подробности происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции, — сказано в материале.
Ранее стало известно, что трех человек госпитализировали после наезда автомобиля «Инфинити» на остановку. По информации Shot, все пострадавшие — женщины. Одна из них получила ушиб грудной клетки, двое отправились в больницу с переломами ног.