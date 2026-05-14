Студент управлял «Инфинити», сбившим людей на остановке в Москве

Напомним, в ДТП на проспекте Мира в Москве автомобиль «Инфинити» влетел в остановку общественного транспорта, где стояли люди. Видеорегистратор зафиксировал аварию, сейчас с виновником работают правоохранители. В результате происшествия у одного пострадавшего врачи диагностировали сильный ушиб грудной клетки, ещё у двух человек — переломы ног. Из-за аварии движение по проспекту Мира было перекрыто по двум полосам. Автоинспекторы выясняют причины инциденты.