В Москве автомобиль врезался в остановку и сбил трех человек

Три человека получили травмы при ДТП на проспекте Мира в Москве, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции. По данным ведомства, автомобиль врезался в остановку.

ЧП произошло в районе дома № 48 на проспекте Мира. По предварительным данным, водитель автомобиля Infiniti не справился с управлением и врезался в остановку, рядом с которой в это время проходили три пешехода.

По данным Telegram-канала Baza, за рулем Infiniti находился 21-летний парень. По словам очевидцев, водитель пытался дрифтовать, однако потерял управление и выехал на тротуар к остановке. АГН «Москва» сообщает, что машину занесло на скользкой дороге. У одного пострадавшего — сильный ушиб грудной клетки, еще у двух — переломы ног. На место происшествия приехали несколько бригад скорой помощи.

Как сообщил SHOT, водитель не скрылся с места ДТП, сейчас он общается с сотрудниками полиции. По информации Telegram-канала, все пострадавшие — женщины. Их госпитализировали с ушибами и переломами.