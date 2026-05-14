В Москве автомобиль врезался в остановку и сбил трех человек

По данным Telegram-канала Baza, за рулем Infiniti находился 21-летний парень. По словам очевидцев, водитель пытался дрифтовать, однако потерял управление и выехал на тротуар к остановке. АГН «Москва» сообщает, что машину занесло на скользкой дороге. У одного пострадавшего — сильный ушиб грудной клетки, еще у двух — переломы ног. На место происшествия приехали несколько бригад скорой помощи.