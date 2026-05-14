Мужчина погиб при ударе ВСУ по Белгородской области

Один мужчина погиб при ударе Вооруженных сил Украины по частному дому в селе Головчино в Грайворонском округе. Еще один мужчина получил осколочные ранения, его доставили в больницу. Об этом в четверг, 14 мая, сообщили в пресс-службе оперативного штаба Белгородской области.
Кроме того, в селе Бершаково в Шебекинском округе при детонации дрона пострадали двое мужчин. Они получили акубаротравмы и осколочные ранения лица. Им оказали амбулаторная помощь.
— В городе Шебекино в результате детонации дрона загорелась кабина грузового автомобиля. Сотрудники МЧС совместно с бойцами самообороны потушили возгорание, — передает официальный Telegram-канал оперштаба.
Два сотрудника Запорожской атомной электростанции получили ранения в результате атаки украинских беспилотников по прилегающей к станции территории.