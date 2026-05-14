Shot установил личность водителя машины, влетевшей в остановку с людьми в Москве

За рулем легкового автомобиля марки Infinity G37, который въехал в остановку с людьми на проспекте Мира в Москве, находился 21-летний студент по имени Павел. По информации Telegram-канала Shot, сама машина принадлежит его 52-летнему отцу.

Как отметили авторы материала, виновник аварии не стал скрываться с места происшествия и на данный момент общается с полицейскими.

— Это уже четвертое ДТП с участием иномарки, последняя авария была в сентябре прошлого года: тогда «Инфинити» столкнулся с Geely, никто серьезно не пострадал, — говорится в публикации.

Официального подтверждения этой информации на момент публикации материала не поступало.

Пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры опубликовала кадры с места происшествия.

Ранее стало известно, что трех человек госпитализировали после наезда иномарки на остановку. По информации Shot, все пострадавшие — женщины. Одна из них получила ушиб грудной клетки, еще две отправились в больницу с переломами ног.