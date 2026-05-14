Активисты обратились в прокуратуру из-за фекального потопа в центре Архангельска

Жители улицы Володарского в Архангельске уже несколько лет жалуются на серьезную коммунальную проблему. Постоянные подпоры канализации приводят к разливу нечистот прямо на проезжую часть в центре города. По словам горожан, за годы локальная авария превратилась в «фонтан» зловонных потоков, накрывающий весь квартал едким запахом.
Особенно тяжело, по словам местных жителей, бывает летом, когда приходится держать окна закрытыми даже в жару. Они полагают, что причиной аварии стали изношенные канализационные сети, не справляющиеся с нагрузкой из-за новых жилых комплексов. При этом ответственные службы борются с аварией временными мерами, и после кратковременной прочистки труб ситуация повторяется.
Инцидентом заинтересовался «Народный фронт». Активисты направили обращение в прокуратуру Архангельской области с требованием провести проверку, обязать собственников сетей принять капитальные меры для решения проблемы и привлечь к ответственности должностных лиц. Общественники считают, что жители центра города не должны страдать от коммунальных просчетов, рискуя своим здоровьем и условиями жизни, передает News29.ru.
Недавно в Энгельсе Саратовской области в связи с масштабной аварией в главном самотечном коллекторе и прошедшими проливными дождями произошел фекальный потоп. В результате нечистоты заполнили дворы и первые этажи домов, почти 200 тысяч жителей лишились водоснабжения.