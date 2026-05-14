Один из раненных ударом ВСУ сотрудников ЗАЭС находится в тяжёлом состоянии

Один из сотрудников Запорожской АЭС, пострадавших при атаке беспилотников ВСУ, находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил директор станции Юрий Черничук.

Источник: Life.ru

По его словам, один человек получил ранение ноги, у второго зафиксированы тяжёлые травмы брюшной полости и нижней части тела. Оба находились в автомобиле и выполняли служебные обязанности, когда дрон атаковал их примерно в 100 метрах от периметра станции.

«Абсолютно целенаправленный удар», — указал Черничук.

Директор ЗАЭС также сообщил, что украинские беспилотники около 40−50 минут кружили над машиной скорой помощи и не давали медикам приблизиться к месту удара. По словам главы станции, как только скорая пыталась подъехать, дроны начинали преследовать автомобиль, из-за чего врачам приходилось отходить в безопасное место.

Ранее Life.ru писал, что два сотрудника Запорожской АЭС получили ранения в результате атаки беспилотников ВСУ по территории рядом со станцией. По данным пресс-службы ЗАЭС, взрыв произошёл примерно в 100 метрах от границы объекта. Сотрудники в тот момент были в машине и исполняли служебные задачи. Удар был множественным, поэтому вывозить раненых было очень сложно.

Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
