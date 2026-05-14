Парашютист погиб при выполнении прыжка в Ставропольском крае

В Ставропольском крае при спортивно-тренировочном прыжке с самолета погиб парашютист. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура. Инцидент произошел 14 мая 2026 года при взлете с посадочной площадки «Русская» в Шпаковском районе.
«Сегодня, 14 мая 2026 года, при совершении спортивно-тренировочного прыжка с воздушного судна погиб парашютист», — отмечают в прокуратуре. По факту происшествия начата проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов и в сфере образовательной деятельности.
Ранее в Вирджинии, США, ветер «впечатал» спортсмена в табло перед футбольным матчем Технологического института. Мужчину пришлось снимать с конструкции спасателям, его состояние было оценено как стабильное, а матч пришлось отложить.