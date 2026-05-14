Балицкий заявил о попытке ВСУ ударить дроном по школе в Запорожской области

ВСУ пытались ударить беспилотником по школе в городе Васильевке Запорожской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

К посту он прикрепил фотографии окон школы, рядом с которыми висит беспилотник. «На фото отчетливо видно, как БПЛА целил в школу, благо детонации не произошло», — писал господин Балицкий. На месте работают оперативные службы.

Сегодня днем Евгений Балицкий предупреждал жителей об артиллерийском обстреле Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Из-за налетов беспилотников были ранены два работника Запорожской АЭС. По данным пресс-службы станции, эвакуировать пострадавших было сложно из-за продолжающихся атак ВСУ. Сейчас раненым оказали медицинскую помощь.

