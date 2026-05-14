Умер народный артист Армении, театральный режиссер Николай Цатурян

Худрук драмтеатра имени Аджемяна в Гюмри скончался на 82-м году жизни.

Источник: Аргументы и факты

Армянский народный артист, худрук Государственного драмтеатра имени Вардана Аджемяна в Гюмри, режиссер Николай Цатурян умер в 81 год, сообщили в Союзе театральных деятелей Армении.

«Выражаем глубочайшие соболезнования родственникам и коллегам Н. Цатуряна», — говорится в некрологе, опубликованном на странице в соцсети организации.

Причины его смерти не указываются.

Информацию о похоронах Цатуряна в союзе пообещали предоставить дополнительно.

Отметим, Цатурян учился на Московских высших курсах сценаристов и кинорежиссеров у Георгия Данелии, работал на киностудии «Айфильм», ассистентом режиссера Юлия Райзмана на «Мосфильме». В течение 20 лет он возглавлял Ереванский академический театр им. Габриэла Сундукяна, был основателем театра «Метро». В общей сложности Цатурян поставил около 100 спектаклей. Звание народного артиста Армении получил в 2011 году.

Ранее сообщалось, что скончался российский актер театра и кино Олег Погорелец, известный по сериалу «Жена олигарха». Он умер в реанимации, не приходя в сознание из-за оторвавшегося тромба, пишет «360» со ссылкой на министерство культуры Самарской области.