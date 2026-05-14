Умер народный артист Армении, театральный режиссер Николай Цатурян

Армянский народный артист, худрук Государственного драмтеатра имени Вардана Аджемяна в Гюмри, режиссер Николай Цатурян умер в 81 год, сообщили в Союзе театральных деятелей Армении.
«Выражаем глубочайшие соболезнования родственникам и коллегам Н. Цатуряна», — говорится в некрологе, опубликованном на странице в соцсети организации.
Причины его смерти не указываются.
Информацию о похоронах Цатуряна в союзе пообещали предоставить дополнительно.
Отметим, Цатурян учился на Московских высших курсах сценаристов и кинорежиссеров у Георгия Данелии, работал на киностудии «Айфильм», ассистентом режиссера Юлия Райзмана на «Мосфильме». В течение 20 лет он возглавлял Ереванский академический театр им. Габриэла Сундукяна, был основателем театра «Метро». В общей сложности Цатурян поставил около 100 спектаклей. Звание народного артиста Армении получил в 2011 году.
