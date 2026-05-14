Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дроны ВСУ около 50 минут не пускали машину скорой помощи к раненым на ЗАЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая — РИА Новости. Дроны ВСУ около 50 минут не пускали машину скорой помощи к раненым сотрудникам Запорожской АЭС, сообщил директор станции Юрий Черничук.

Источник: © РИА Новости

Ранее директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила РИА Новости, дроны ВСУ намеренно не подпускали машину скорой помощи к раненым сотрудникам станции.

«Эвакуировать оперативно не удалось, потому что выехавшая на место бригада скорой помощи не могла подъехать к месту событий, потому что как только автомобиль приближался к месту, сразу начиналось психологическое воздействие дронов противника — они кружили в достаточно большом количестве над каретой скорой помощи и сотрудникам приходилось уходить в безопасное место. Помощь была оказана в пределах 40−50 минут после того, как событие произошло», — сказал Черничук журналистам.

По его словам, это был целенаправленный удар по гражданским, так как дрон ВСУ намеренно сопровождал автомобиль сотрудников атомной станции.

Ранее в четверг сообщалось, что два сотрудника Запорожской АЭС ранены в результате атаки беспилотников ВСУ по прилегающей к атомной станции территории. Атака носила множественный характер, что затрудняло оперативную эвакуацию пострадавших.

Узнать больше по теме
Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше