Дроны ВСУ около 50 минут не пускали машину скорой помощи к раненым на ЗАЭС

Ранее директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила РИА Новости, дроны ВСУ намеренно не подпускали машину скорой помощи к раненым сотрудникам станции.
«Эвакуировать оперативно не удалось, потому что выехавшая на место бригада скорой помощи не могла подъехать к месту событий, потому что как только автомобиль приближался к месту, сразу начиналось психологическое воздействие дронов противника — они кружили в достаточно большом количестве над каретой скорой помощи и сотрудникам приходилось уходить в безопасное место. Помощь была оказана в пределах 40−50 минут после того, как событие произошло», — сказал Черничук журналистам.
По его словам, это был целенаправленный удар по гражданским, так как дрон ВСУ намеренно сопровождал автомобиль сотрудников атомной станции.
Ранее в четверг сообщалось, что два сотрудника Запорожской АЭС ранены в результате атаки беспилотников ВСУ по прилегающей к атомной станции территории. Атака носила множественный характер, что затрудняло оперативную эвакуацию пострадавших.