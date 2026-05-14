В Калининграде в ДТП пострадали три человека

КАЛИНИНГРАД, 14 мая. /ТАСС/. Легковой автомобиль врезался в остановившийся из-за технической неисправности на проезжей части автомобиль Chery на Южном обходе Калининграда. В ДТП пострадали один из водителей, а также двое детей — пассажиры Chery, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
«По предварительным данным, на Южном обходе Калининграда двигался автомобиль под управлением водителя, который допустил столкновение с автомобилем марки Chery, он остановился на проезжей части в связи с технической неисправностью транспортного средства с включенной аварийной световой сигнализацией», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в результате ДТП 7-летний и 14-летний пассажиры автомобиля Chery, а также один из водителей получили телесные повреждения и были госпитализированы. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.