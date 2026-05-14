В Псковской области ограничили связь и интернет из-за БПЛА в соседних регионах

ПСКОВ, 14 мая. /ТАСС/. Ограничения в работе сотовой связи и интернета ввели в Псковской области из-за обнаружения беспилотников в соседних регионах. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.
«В связи с фиксацией БПЛА в соседних субъектах на территории Псковской области введены ограничения в работе сотовой связи и интернета. О развитии обстановки буду информировать», — написал Ведерников в «Максе».
Он также напомнил, что обо всех случаях наблюдения пролетов или падения БПЛА необходимо незамедлительно информировать оперативные службы.
