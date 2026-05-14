На Камчатке женщина хотела отомстить бывшему и по ошибке сожгла чужое авто

Прокуратура Камчатского края сообщает о происшествии в Петропавловске-Камчатском, где местная жительница, стремясь отомстить своему бывшему парню, случайно сожгла чужой автомобиль.
Согласно материалам следствия, женщина, испытывая негативные эмоции после разрыва отношений, решила поджечь автомобиль своего возлюбленного. Она прибыла на стоянку, где вылила под одну из машин легковоспламеняющуюся жидкость и подожгла её. В результате автомобиль был полностью уничтожен огнем, однако позднее выяснилось, что сгоревшая машина принадлежала не её бывшему сожителю, а его другу.
Размер причиненного ущерба составил около 340 тысяч рублей. Подозреваемая отрицает свою вину. В настоящее время материалы данного уголовного дела переданы в суд, где обвиняемой может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
