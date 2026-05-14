На Камчатке женщина хотела отомстить бывшему и по ошибке сожгла чужое авто

Согласно материалам следствия, женщина, испытывая негативные эмоции после разрыва отношений, решила поджечь автомобиль своего возлюбленного. Она прибыла на стоянку, где вылила под одну из машин легковоспламеняющуюся жидкость и подожгла её. В результате автомобиль был полностью уничтожен огнем, однако позднее выяснилось, что сгоревшая машина принадлежала не её бывшему сожителю, а его другу.