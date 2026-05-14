Причиной ЧП на детской площадке в Петербурге стала шалость детей с петардой

В Петербурге на детской площадке взорвалась игрушка, глава администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга Андрей Хорт заявил, что речь идёт о детской шалости.
Он рассказал, что дети, гуляющие на детской площадке, засунули в игрушку петарду.
Обстоятельства ЧП удалось установить с помощью камеры видеонаблюдения.
«По камерам “Безопасного города” оперативно установили, что детская шалость наделала много шуму. В прямом и переносном смысле. На видео видно, что дети засунули в игрушку петарду, подожгли и убежали», — написал Хорт в Telegram.
Глава администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга отметил, что с родителями несовершеннолетних будет проведена беседа.
Напомним, инцидент случился в Петербурге на детской площадке на улице Маршала Блюхера. В результате случившегося никто не пострадал.
В мае в Санкт-Петербурге около Петропавловской крепости вертолёт Ми-8 сдул в Кронверкский пролив детскую коляску. Ребёнка в коляске не было. По данным СМИ, вертолёт используется для прогулочных рейсов.