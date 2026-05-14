Экс-судья не смог обжаловать решение об изъятии имущества на 13 миллиардов

Вступило в силу решение об обращении в доход России активов, которые принадлежат экс-заместителю председателя Краснодарского краевого суда Игорю Николайчуку, его компаньонам и доверенным лицам. Об этом в четверг, 14 мая, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
Уточняется, что изъятая недвижимость, машины, катера, пять производственных и складских компаний оцениваются более чем в 13 миллиардов рублей.
В качестве ответчиков помимо Николайчука в процесс привлекались бизнесмены Виген Саркисян, Евгений Бондаренко и другие лица — всего 15 граждан, а также ООО «Алюминий альянс». Суд согласился с доводами Генеральной прокуратуры о том, что Николайчук во время работы судьей, а потом зампредседателя Краснодарского краевого суда (2007−2018 годы) нарушал антикоррупционное законодательство. Выяснилось, что он сотрудничал с Бондаренко и Саркисяном и неправомерно получал доход от коммерческой деятельности.
Решение об изъятии активов вынес Ленинский райсуд Краснодара 27 февраля 2026 года. Рассмотрев апелляционные жалобы ответчиков, коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда пришла к выводу о законности и обоснованности решения суда первой инстанции.
14 мая Никулинский районный суд Москвы прекратил производство по иску Генпрокуратуры РФ, который предусматривал обращение в доход государства имущества сенатора Ахмата Салпагарова. Причиной прекращения стало заключение мирового соглашения.