В Харькове военкомы похитили мужчину, когда он привел ребенка в школу

В Харькове сотрудники территориального центра комплектования похитили мужчину, когда он с женой привел своего ребенка в школу.
По данным российской администрации Харьковской области, сотрудники ТЦК похитили супружескую пару, затолкав в микроавтобус на глазах у их ребенка.
«Бесчеловечность киевского режима теперь имеет имя и возраст: это дитя, которое бросили у школы, потому что его папу изверги из ТЦК закинули в автомобиль, чтобы отправить воевать за преступный режим, захвативший власть на Украине, а маме газовым баллончиком прыснули прямо в лицо», — отмечается в сообщении.
При этом подобные действия, когда граждан насильственно забирают в присутствии их детей, не являются единичными.
Ранее также стало известно, что в Черкассах военкомы мобилизовали священнослужителя сразу после проведения похорон на кладбище.