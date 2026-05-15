Силы ПВО уничтожили 38 украинских беспилотников над РФ

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 38 украинских дронов над регионами России. Об этом в четверг, 14 мая, сообщило Министерство обороны РФ.
— С 08:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были уничтожены 38 беспилотников ВСУ над Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Орловской, Липецкой, Ростовской областями и Крымом, — сказано в Telegram-канале ведомства.
В тот же день один мужчина погиб при ударе Вооруженных сил Украины по частному дому в селе Головчино в Грайворонском округе Белгородской области. Еще один мужчина получил осколочные ранения, его доставили в больницу.
Два сотрудника Запорожской атомной электростанции получили ранения в результате атаки украинских БПЛА по прилегающей к станции территории.