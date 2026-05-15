Чубайс прокомментировал уголовные дела против бывших топ-менеджеров «Роснано»

Экс-глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс в четверг, 14 мая, высказался об «абсурдности» обвинительной логики применительно к венчурной индустрии. Так он прокомментировал уголовные дела против бывших топ-менеджеров «Роснано».
— Я не могу, к сожалению, ни остановить эти репрессии, ни защитить попавших под них коллег. Я не знаю, какие следующие уголовные процессы сейчас подготовлены, у кого дома пройдут обыски, кого арестуют. Могу только заявить, что эти обвинения являются издевательством над законом и ни один из обвиняемых не сделал ничего противозаконного. Эти люди профессионально исполняли свой долг, и единственное, что я могу сделать, — защитить их честное имя, — сказано в заявлении, которое опубликовано на сайте Чубайса.
Его адвокат Павел Хлюстов подтвердил подлинность заявления.
27 апреля Гагаринский районный суд Москвы приговорил к девяти годам тюрьмы бывшего гендиректора компании Plastic Logic Бориса Галкина за растрату около шести миллиардов рублей, выделенных «Роснано» на разработку инновационных планшетов с гибким экраном. В инстанции также полностью удовлетворили гражданский иск потерпевшей стороны.
Ранее Арбитражный суд столицы частично удовлетворил требования «Роснано» о взыскании с Анатолия Чубайса и бывших топ-менеджеров 11,9 миллиарда рублей. Их обязали выплатить около четырех миллиардов рублей и более 20 миллионов долларов по делу об убытках при реализации проекта планшета Plastic Logic.