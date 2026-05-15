Чубайс прокомментировал уголовные дела против бывших топ-менеджеров «Роснано»

— Я не могу, к сожалению, ни остановить эти репрессии, ни защитить попавших под них коллег. Я не знаю, какие следующие уголовные процессы сейчас подготовлены, у кого дома пройдут обыски, кого арестуют. Могу только заявить, что эти обвинения являются издевательством над законом и ни один из обвиняемых не сделал ничего противозаконного. Эти люди профессионально исполняли свой долг, и единственное, что я могу сделать, — защитить их честное имя, — сказано в заявлении, которое опубликовано на сайте Чубайса.