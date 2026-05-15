TMZ: Бритни Спирс устроила жуткую сцену с ножом в ресторане

Бритни Спирс устроила жуткую и испугавшую посетителей сцену во время ужина в ресторане Лос-Анджелеса.

Источник: Аргументы и факты

Американская певица Бритни Спирс оказалась в центре обсуждений после инцидента в одном из ресторанов Лос-Анджелеса, где она ужинала вместе с друзьями. Об этом сообщает TMZ.

По словам очевидцев, поведение артистки привлекло внимание посетителей и вызвало у некоторых из них беспокойство.

Сообщается, что во время вечера Спирс громко разговаривала и эмоционально реагировала на происходящее. Один из посетителей утверждал, что певица проходила по залу с ножом в руках, из-за чего окружающие почувствовали себя некомфортно. Также сотрудники заведения якобы сделали замечание из-за сигареты у входа в ресторан.

Позднее представители артистки заявили, что ситуация была сильно преувеличена. По их словам, Спирс спокойно проводила вечер с помощницей и охранником, а нож использовала исключительно во время ужина. В окружении певицы подчеркнули, что она никому не угрожала и не создавала опасности для посетителей ресторана.

Ранее Бритни Спирс признала вину по делу о вождении в состоянии опьянения, она должна будет продолжить лечение психического здоровья и пройти трехмесячный курс по вопросам употребления алкоголя.