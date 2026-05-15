Дроны ВСУ 40 минут не подпускали скорую к раненым сотрудникам Запорожской АЭС

По его словам, машина скорой помощи несколько раз пыталась подъехать к месту удара, однако дроны начинали кружить над медиками, вынуждая их уходить в безопасную зону. В результате помощь пострадавшим оказали лишь спустя почти час после атаки.
Черничук заявил, что удар был целенаправленным. По словам очевидцев, беспилотник сопровождал автомобиль сотрудников станции во время движения, а затем атаковал кабину. Всего, как утверждается, было зафиксировано не менее трёх ударов.
Один из пострадавших получил тяжёлое ранение брюшной полости и перелом ноги, второй — травмы нижних конечностей. Оба сотрудника связаны с обеспечением работы станции.
Ранее Life.ru писал, что два сотрудника Запорожской АЭС получили ранения в результате атаки беспилотников ВСУ по территории рядом со станцией. По данным пресс-службы ЗАЭС, взрыв произошёл примерно в 100 метрах от границы объекта. Сотрудники в тот момент были в машине и исполняли служебные задачи. Удар был множественным, поэтому вывозить раненых было очень сложно.
