Собянин: Уничтожены три вражеских БПЛА, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны сбили три украинских БПЛА, которые летели на столицу. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Системой ПВО были уничтожены три беспилотника, летевших на Москву, — написал он в своем канале в мессенджере МАКС.
В настоящее время на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.
14 мая Министерство обороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны ликвидировали 38 украинских БПЛА над регионами РФ.
В тот же день один мужчина погиб при ударе Вооруженных сил Украины по частному дому в селе Головчино в Грайворонском округе Белгородской области. Еще один мужчина получил осколочные ранения, его доставили в больницу.
Два сотрудника Запорожской атомной электростанции получили ранения в результате атаки украинских беспилотников по прилегающей к станции территории.