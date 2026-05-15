Появились кадры эпичного полета жителя Индии, поднятого ураганом на 50 м

В соцсетях активно распространяется видео, запечатлевшее момент, когда мощный ураган в Индии поднял мужчину на высоту около 50 метров.
Как сообщает издание Times of India, инцидент произошел в деревне Бамиян, расположенной в штате Уттар-Прадеш на севере страны. Местные жители пытались предотвратить разрушение крыши свадебного зала во время сильной бури.
Жители деревни объединились, чтобы удержать металлическую крышу здания, однако, когда ветер значительно усилился, они вынуждены были отступить. Единственным, кто остался удерживать крышу оказался молодой человек по имени Нанхе.
В результате порыв ветра оторвал конструкцию и поднял ее в воздух вместе с человеком на высоту примерно 50 метров. На высоте мужчина выпустил из рук крепления крыши, перевернулся в воздухе и упал на землю.
По данным издания, пострадавший получил серьезные переломы, но остался жив и в настоящее время находится в медицинском учреждении.
Ранее сообщалось, что в бразильском штате Минас-Жерайс в результате ливней минимум 30 человек погибли, еще 39 пропали без вести.