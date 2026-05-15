В США легкомоторный самолёт упал на дом, погибли два человека

Легкомоторный самолёт упал на дом в Соединённых Штатах, информирует ABC.
Инцидент случился в штате Огайо. По данным телеканала, погибли два человека. Они находились на борту самолёта.
«Федеральное управление гражданской авиации и нацсовет по безопасности на транспорте США проведут расследование», — говорится в сообщении.
Напомним, в апреле в Соединённых Штатах потерпел крушение легкомоторный самолёт Cessna, он упал во дворе жилого дома. В результате ЧП погиб пилот.
Ранее сообщалось, что легкомоторный самолёт Piper PA-28 потерпел крушение в жилом районе в штате Аризона. По данным спасательных служб и авиационных властей, в результате происшествия пострадали три человека.