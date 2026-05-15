В Польше невеста избила мать на собственной свадьбе

На свадьбе в польском городе Сувалки между невестой и ее матерью произошел конфликт, завершившийся рукоприкладством, сообщает Polsat News.
Во время торжества между женщинами вспыхнула серьезная ссора, которая быстро переросла в физическое противостояние. По информации, предоставленной полицией, невеста нанесла несколько ударов своей матери и в итоге повалила ее на пол.
На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи, оказавшая медицинскую помощь пострадавшей женщине. В то же время 42-летнюю виновницу инцидента доставили в полицейский участок прямо в свадебном наряде. Медосвидетельствование выявило у нее состояние сильного алкогольного опьянения.
Суд временно ограничил женщине доступ к ее матери на 14 дней. На данный момент решается вопрос о привлечении ее к уголовной ответственности.
Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттар-Прадеш двое неизвестных в масках на мотоциклах застрелили 27-летнего жениха, который ехал на свою свадьбу.